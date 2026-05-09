Futures Madrid beach volley | Lupo Krumins si fermano ai quarti Andreatta Acerbi out agli ottavi

Nel torneo Futures di Madrid di beach volley, il duo formato da Krumins e Lupo si è fermato ai quarti di finale, mentre la coppia formata da Andreatta e Acerbi aveva già concluso il proprio percorso agli ottavi, dopo aver superato le qualificazioni. Entrambe le coppie avevano partecipato al torneo con risultati positivi fino a quel momento, senza ulteriori avanzamenti nel tabellone principale.

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Si ferma ai quarti di finale il cammino di KruminsLupo nel torneo Futures di Madrid, mentre si era già interrotta agli ottavi l’avventura di AndreattaAcerbi, comunque protagonisti di un percorso positivo partendo dalle qualificazioni. Negli ottavi di finale, la coppia formata da Daniele Lupo e Krumins ha centrato una vittoria sofferta ma significativa contro i greci NtallasChatzinikolaou, imponendosi 2-1 (21-14, 9-21, 15-11). Dopo un primo set ben gestito, gli azzurri hanno subito il ritorno degli avversari nel secondo parziale, prima di ritrovare ordine e incisività nel tie-break, chiuso con maggiore lucidità nei momenti decisivi. Si è invece fermata nello stesso turno la corsa di AndreattaAcerbi, sconfitti 2-0 (21-17, 21-19) dagli olandesi SonnevilleGroenewold, testa di serie numero due.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Futures Madrid beach volley: Lupo/Krumins si fermano ai quarti, Andreatta/Acerbi out agli ottavi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Beach volley, azzurri avanti nel Future di Madrid: doppio pass per gli ottaviIl Futures di Madrid prosegue nel segno degli azzurri, con due coppie italiane capaci di superare la fase a gironi e conquistare un posto negli... Scherma, Pietro Hirsch Butté si ferma ai quarti ai Mondiali Giovani Cadetti. Vittoria Mocci esce agli ottaviSi chiude senza medaglie la seconda giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti 2026, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Beach volley, azzurri avanti nel Future di Madrid: doppio pass per gli ottavi; Madrid, azzurri ok nelle qualificazioni del Future: Daniele Lupo torna e convince; Beach volley azzurri avanti nel Future di Madrid | doppio pass per gli ottavi; Madrid azzurri ok nelle qualificazioni del Future | Daniele Lupo torna e convince. Futures Madrid beach volley: Lupo/Krumins si fermano ai quarti, Andreatta/Acerbi out agli ottaviSi ferma ai quarti di finale il cammino di Krumins/Lupo nel torneo Futures di Madrid, mentre si era già interrotta agli ottavi l’avventura di ... oasport.it Beach volley, azzurri avanti nel Future di Madrid: doppio pass per gli ottaviIl Futures di Madrid prosegue nel segno degli azzurri, con due coppie italiane capaci di superare la fase a gironi e conquistare un posto negli ottavi di ... oasport.it As mentioned two days ago by @MomblanOfficial, #Juventus is following the Nico #Paz situation closely. From what I understand, the bianconeri have requested information from his agents. At the end of the season he will go back to #RealMadrid and evaluat x.com