Be My Sunshine le anticipazioni delle puntate dell' 11 luglio
Sabato 11 luglio 2026, alle 14.10, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Be My Sunshine. La serie tv turca, già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continuerà con la trasmissione delle sue puntate.
Proseguirà sabato 11 luglio 2026 l'appuntamento con Be My Sunshine in onda su Canale 5 dalle 14.10 circa. La serie tv turca è già stata interamente rilasciata in streaming su Mediaset Infinity. Dopo le puntate di oggi, la dizi sarà trasmessa anche domani, domenica tra le 14.30 e le 16.45 e da lunedì 13 luglio andrà ad arricchire il pomeriggio turco e sarà in onda alle 14.45 dopo Forbidden Fruit con Far Away che slitterà alle 15.45 (Tutto per la mia famiglia è invece confermato alle 16.45 circa). Prima di scoprire cosa ci aspetta ad Ada Masali (questo il titolo originale) vediamo dove eravamo rimasti. Haziran è tornata sull'isola decisa a ristrutturare il vecchio villaggio turistico che i suoi nonni gestivano con quelli di Poyraz che decide di entrare in società con lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BE MY SUNSHINE - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA SABATO 4 LUGLIO 2026 SU CANALE 5
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