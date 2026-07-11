Proseguirà sabato 11 luglio 2026 l'appuntamento con Be My Sunshine in onda su Canale 5 dalle 14.10 circa. La serie tv turca è già stata interamente rilasciata in streaming su Mediaset Infinity. Dopo le puntate di oggi, la dizi sarà trasmessa anche domani, domenica tra le 14.30 e le 16.45 e da lunedì 13 luglio andrà ad arricchire il pomeriggio turco e sarà in onda alle 14.45 dopo Forbidden Fruit con Far Away che slitterà alle 15.45 (Tutto per la mia famiglia è invece confermato alle 16.45 circa). Prima di scoprire cosa ci aspetta ad Ada Masali (questo il titolo originale) vediamo dove eravamo rimasti. Haziran è tornata sull'isola decisa a ristrutturare il vecchio villaggio turistico che i suoi nonni gestivano con quelli di Poyraz che decide di entrare in società con lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Be My Sunshine, le anticipazioni delle puntate dell'11 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BE MY SUNSHINE - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA SABATO 4 LUGLIO 2026 SU CANALE 5

Notizie e thread social correlati

Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglioDa domenica 5 a sabato 11 luglio 2026, il programma televisivo continuerà ad essere trasmesso quotidianamente.

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglioDa domenica 5 luglio, la soap “La Promessa” torna su Rete 4 alle 19, dopo le puntate trasmesse in prima serata sabato 4 luglio.

Temi più discussi: Be my sunshine, le trame delle puntate del 4 e 5 luglio; Be My Sunshine, anticipazioni 4 luglio: prima puntata; Be My Sunshine su Canale 5, le puntate del 4 e 5 luglio; Be My Sunshine, le anticipazioni dell'11 e del 12 luglio 2026.

Be my sunshine, trame 5 luglio #5luglio #anticipazioni #bemysunshine x.com

Be My Sunshine Anticipazioni 11 luglio 2026: Haziran nei guai, è arrivato HakanLe Anticipazioni delle Prime Puntate di Be My Sunshine, in onda domani 11 luglio 2026 su Canale 5, ci raccontano che Hakan è giunto sull'isola, e Haziran può iniziare a ... comingsoon.it

Be My Sunshine, anticipazioni dall’11 al 17 luglio 2026: Poyraz spinge Haziran a lasciare l’isolaLa settimana dall’11 al 17 luglio 2026 di Be My Sunshine promette scintille, incomprensioni e un colpo di scena che cambierà gli equilibri tra Haziran e ... ilsipontino.net