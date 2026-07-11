Bct Nek ricorda Peppino di Capri | Uomo dolce e cantante talentuoso

Durante il Bct, Nek ha ricordato Peppino di Capri, scomparso oggi. Ha descritto il cantante come un uomo dolce e un artista di grande talento. La sua presenza come ospite ha permesso di parlare della figura di Capri, figura chiave della musica napoletana e italiana. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla sua partecipazione o sui contenuti della conversazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La presenza di Nek come ospite del Bct è anche l’occasione per parlare di Peppino di Capri, leggenda della musica napoletana e italiana scomparso oggi. “Ho letto come tutti di questa triste notizia. Non lo conoscevo di persona ma di fama assolutamente sì. Ho avuto il piacere di stringergli la mano una volta sola. Parliamo di un mito della musica italiana, uno che ha aperto i concerti dei Beatles e non è certo qualcosa di poco. Non conosco il suo repertorio completamente ma va tutto il mio rispetto a un uomo dolce e affabile e a un cantante dalle indubbie qualità che ha regalato tantissimo alla musica italiana”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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