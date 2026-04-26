Benevento in B Andrea Esposito | Vigorito artefice di una promozione che restituisce fiducia al territorio

Il Benevento Calcio ha conquistato la promozione in Serie B, un risultato che coinvolge anche aspetti legali e amministrativi. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato i requisiti richiesti dai regolamenti sportivi e dalle normative federali. La figura di riferimento, un dirigente del club, è stata coinvolta in alcuni procedimenti giudiziari relativi alla gestione dell’area amministrativa e contrattuale della società.

La promozione del Benevento Calcio in Serie B viene letta come un fattore che va ben oltre il risultato sportivo. A sottolinearlo è Andrea Esposito, presidente di Confindustria Benevento, che interpreta il traguardo come un elemento capace di incidere in profondità sul tessuto economico e sociale del Sannio. Secondo Esposito, “la promozione in Serie B del Benevento Calcio rappresenta molto più di un semplice traguardo sportivo; costituisce un risultato capace di incidere profondamente sull’identità e sullo sviluppo del territorio e di generare un effetto a catena che coinvolge istituzioni, imprese e comunità locale”. Il ruolo di Vigorito. Al centro della riflessione del presidente degli industriali sanniti c’è la figura di Oreste Vigorito, indicato come protagonista chiave del percorso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Confindustria Benevento ad Andrea Esposito: “Puntiamo su giovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e imprese”Tempo di lettura: 3 minutiGiovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e imprese. Benevento, Mastella incontra il presidente Vigorito: “Complimenti per la promozione in Serie B”Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane al Comune il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il consigliere regionale Pellegrino Mastella da vita all'iniziativa 'Officina delle Aree Interne'. Primo appuntamento il 7 maggio. Benevento, Andrea Esposito nuovo presidente di Confindustria al posto di VigoritoConfindustria Benevento rilancia la sfida delle zone interne. Il numero uno degli industriali sanniti, Oreste Vigorito, pioniere dell'eolico in Italia che guida anche il Benevento calcio, dopo 4 anni ... napoli.repubblica.it Confindustria, a Benevento si insedia nuovo presidente Andrea EspositoE' Andrea Esposito il nuovo presidente di Confindustria Benevento che quest'anno festeggia il suo centenario. Cinquantadue anni, è amministratore unico della LAER S.p.A., realtà industriale con sede ... ansa.it