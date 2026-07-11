Bassano trovato con 683 kg di hashish | arrestato marocchino

Un uomo di origini marocchine è stato arrestato a Bassano dopo essere stato trovato in possesso di 683 kg di hashish. I carabinieri, insospettiti dal suo comportamento nervoso, hanno deciso di perquisire il veicolo. Durante il controllo, hanno scoperto una grande borsa contenente tre panetti di droga. L'uomo è stato portato in caserma e si trova ora in custodia.

Il conducente è apparso nervoso e pertanto i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo trovando una borsa di grandi dimensioni dentro la quale c’erano tre panetti di droga. Un più approfondito controllo del mezzo ha portato poi a scoprire complessivamente 230 panetti da 100 grammi ciascuno. E’ seguita una perquisizione nel garage dell’indagato dove sono stati trovati stoccati, alla rinfusa a terra, ulteriori panetti di hashish, per un peso complessivo di 660 chili. Il 44enne è così stato arrestato e il tribunale ha convalidato l’arresto, confermando a carico dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. (ANSA). Torino: senegalese ai domiciliari sorpreso con cocaina, crack e 8. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Sbarca con 1,5 kg di hashish, arrestatoLe forze di polizia hanno fermato un uomo di 54 anni proveniente dalla provincia di Napoli, trovato in possesso di circa 1,5 chili di hashish.

Arrestato 21enne a Novara con oltre 3 kg di hashish e cocainaDurante un controllo notturno, i carabinieri hanno arrestato un 21enne a Novara con più di 3 chili di hashish e cocaina.

Temi più discussi: Arrestato 44enne con 683 chili di hashish nel Vicentino; Bassano del Grappa, maxi sequestro di hashish: un arresto; QUASI 700 CHILI DI HASHISH IN GARAGE E NEL FURGONE; Bassano, tra furgone e garage nascondeva quasi 700 chili di droga: arrestato 44enne.

Bassano del Grappa, sequestrati 683 chili di hashish: arrestato un 44enneLa droga era nascosta tra un furgone e un garage vicino alla stazione ferroviaria. Il Tribunale ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere ... rainews.it

Arrestato 44enne con 683 chili di hashish nel VicentinoI carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un 44enne cittadino marocchino trovato con 683 chili di hashish. (ANSA) ... ansa.it