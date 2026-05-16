VIDEO | Sbarca con 1,5 kg di hashish arrestato
Le forze di polizia hanno fermato un uomo di 54 anni proveniente dalla provincia di Napoli, trovato in possesso di circa 1,5 chili di hashish. L’arresto è avvenuto durante un controllo effettuato nel territorio della provincia di Olbia. Nel corso delle verifiche, sono state trovate le sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere locale con l’accusa di traffico di droga.
I finanzieri del Gruppo Olbia hanno arrestato con l'accusa di traffico di stupefacenti un 54enne originario della provincia di Napoli, trovato in possesso di un rilevante quantitativo di droga.L'operazione delle fiamme gialle olbiesi è scattata durante i controlli operati sui mezzi e passeggeri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Olbia, sbarca con mezzo chilo di hashish: arrestato 22enne al porto
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