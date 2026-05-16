VIDEO | Sbarca con 1,5 kg di hashish arrestato

Le forze di polizia hanno fermato un uomo di 54 anni proveniente dalla provincia di Napoli, trovato in possesso di circa 1,5 chili di hashish. L’arresto è avvenuto durante un controllo effettuato nel territorio della provincia di Olbia. Nel corso delle verifiche, sono state trovate le sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere locale con l’accusa di traffico di droga.

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