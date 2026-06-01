Arrestato 21enne a Novara con oltre 3 kg di hashish e cocaina

Durante un controllo notturno, i carabinieri hanno arrestato un 21enne a Novara con più di 3 chili di hashish e cocaina. La droga è stata trovata in possesso dell’uomo, che è stato fermato nella notte del 30 maggio. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Un controllo notturno dei carabinieri si è trasformato in un arresto per droga. Nella notte del 30 maggio, un 21enne residente a Novara è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.Il controllo nel box auto e la scoperta della drogaIl giovane è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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