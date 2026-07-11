La Mens Sana Basket Serie B sta per completare il roster con le firme di Andrea Cecchi e Francesco Scandiuzzi. Dopo aver già ufficializzato gli acquisti di Caversazio e Zedda, provenienti rispettivamente da Orzinuovi e Imola, e Battistini, ex Virtus Roma, l’obiettivo è chiudere il reparto dei lunghi con questi due giocatori. La trattativa con Cecchi e Scandiuzzi è in fase avanzata e potrebbe essere definita a breve.

Dopo Caversazio e Zedda, ingaggi già chiusi (rispettivamente da Orzinuovi e Imola) e Battistini, anche lui vicinissimo alla firma dopo l’annata trascorsa alla Virtus Roma, la Mens Sana potrebbe chiudere il pacchetto dei lunghi con Andrea Cecchi (foto) e Francesco Scandiuzzi. Secondo ’Mondo a Spicchi’ infatti i due giocatori sarebbero i rinforzi giusti per completare il roster biancoverde al quale poi mancherebbe solo il play titolare. Ala classe 2005 di 197 cm reduce una annata in B Nazionale a Fiorenzuola con oltre 10 punti di media a partita, Cecchi sembra essere un profilo interessante e utile in più ruoli tra ala piccola e ala grande e nonostante la giovane età ha un discreto bagaglio di esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale. Mens Sana, più vicina la firma di Cecchi e Scandiuzzi

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