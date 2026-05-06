La Mens Sana scende in campo questa sera alle 20,30 a Jesi per la seconda partita dei playoff di basket Serie B Interregionale. Dopo aver vinto con ampio margine in gara uno, la squadra cerca di chiudere la serie. La partita si svolge in un contesto in cui l’avversario cerca di impattare la sfida e allungare la serie. La formazione si presenta con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

La Mens Sana oggi alle 20,30 è di scena a Jesi per provare a chiudere subito la serie dopo il netto successo di gara1. Coach Federico Vecchi (foto) però si aspetta una partita difficile. "Si riparte da 0-0, ma con una maggiore conoscenza reciproca: averli affrontati in gara1 ci ha dato qualche informazione in più, così come per loro. Per questo dobbiamo essere bravi a resettare completamente la partita di domenica. Ci aspetta una trasferta lunga, diverse ore di pullman, e sarà fondamentale arrivare con la mente libera e la giusta concentrazione". Jesi sarà una squadra ferita. "Avranno grande voglia di riscatto. Hanno disputato un’ottima stagione, qualità tecniche importanti, un allenatore esperto e una società ambiziosa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale Play Off. "Mens Sana, gara difficile. Serve concentrazione»

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