La Mens Sana di Siena si prepara per gara 1 dei playoff di basket di Serie B interregionale contro Borgomanero. La squadra ha concluso con successo gli ottavi di finale contro Jesi, ottenendo la qualificazione senza dover disputare la seconda partita. La formazione senese si concentra ora sulla sfida in arrivo, dopo aver conquistato il passaggio del turno e aver lasciato alle spalle la serie precedente.

Obiettivo raggiunto per la Note di Siena che voleva chiudere in due atti la serie degli ottavi di finale contro la Pallacanestro Jesi e ce l’ha fatta pur senza replicare la super prestazione in gara1. L’orgogliosa resistenza dei marchigiani ha ceduto nell’ultimo quarto alla maggiore profondità ed esperienza della formazione di Vecchi che ha avuto la meglio chiudendo la serie in due partite. Ora per la Note di Siena ci sarà qualche giorno per preparare gara1 dei quarti di finale contro Borgomanero che ha battuto in due partite, a sorpresa, la quotata Matelica, terza nel girone D e altra formazione marchigiana dove militano due ex biancoverdi come Panzini e Marrucci.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale Play off. Mens Sana di nuovo al lavoro. C’è gara1 contro Borgomanero

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