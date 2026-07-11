All’esordio ai Mondiali Under 17 di basket femminile, la squadra italiana ha perso contro il Canada con il punteggio di 69-54. La partita si è giocata con un vantaggio costante delle avversarie, che hanno mantenuto il controllo per tutta la durata dell’incontro. L’Italia ha tentato di rientrare nel punteggio, ma non è riuscita a colmare il divario. La gara si è svolta nella prima giornata della competizione, che proseguirà con altre partite nel torneo.

Si è alzato il sipario sul Mondiale Under 17 di basket femminile e la rassegna iridata è cominciata con una sconfitta per l’Italia. Un esordio complicato per le azzurre di coach Buzzanca, che sono state battute dal forte Canada per 69-54. Nelle prossime giornate due impegni sulla carta più abbordabili per l’Italia, che se la vedrà domani con la Nuova Zelanda e poi martedì con l’Egitto, con le oceaniche che hanno battute le africane nel primo match del gruppo D per 79-65. All’Italia non è bastata la doppia doppia di Sofia Zuccon con 11 punti e 14 rimbalzi. La miglior marcatrice è stata Isabel Hassan, che ha concluso con 12 punti. Il Canada è stato trascinato dai 17 punti di Avery Arije e dai 14 di Portia Reisen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket femminile, l’Italia vsconfitta dal Canada all’esordio dei Mondiali U17

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