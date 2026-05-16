Mondiali hockey ghiaccio 2026 Italia travolta dal Canada all’esordio

All'esordio dei Mondiali di hockey su ghiaccio Top Division in Svizzera, la squadra italiana ha subito una sconfitta pesante contro il Canada, con il punteggio di 6-0. La partita ha visto i canadesi dominare dall'inizio, senza lasciare spazio a tentativi di reazione degli azzurri. È la prima gara del torneo, che proseguirà con altre sfide tra le nazionali partecipanti. La competizione internazionale si svolge in un clima di attesa per le prossime partite.

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Debutto difficile per gli azzurri al Mondiale Top Division di Svizzera: il Canada si impone 6-0 nella gara inaugurale del torneo. Domani la sfida contro la Slovacchia. Esordio complicato per l’Italia nazionale maschile di hockey su ghiaccio al Mondiale Top Division 2026 di Svizzera. Alla BCF Arena di Friburgo gli azzurri sono stati sconfitti nettamente 6-0 dal Canada nazionale maschile di hockey su ghiaccio nella prima partita del gruppo B. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ice hockey world championship 2026 Freiburg prima della partita Italia -Canada Sullo stesso argomento Leggi anche: Italia-Canada oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: ultimo riposo, nordamericani dominantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto della terza e ultima parte di gara. Mondiali hockey ghiaccio 2026, Italia travolta dal Canada all’esordioDebutto difficile per gli azzurri al Mondiale Top Division di Svizzera: il Canada si impone 6-0 nella gara inaugurale del torneo. Domani la sfida contro la Slov ... sportface.it Le formazioni di Italia-Canada al Mondiale Top Division di Zurigo e Friburgo 2026 di hockey su ghiaccio hockeyitalia21.com/2026/05/16/le-… x.com Italia-Canada oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streamingDopo tanta preparazione e attesa, il momento del debutto è arrivato. L'Italia esordisce ai Mondiali di Top Division 2026 di hockey ghiaccio, tornando ... oasport.it