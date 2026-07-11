Due uomini sono stati aggrediti con bottiglie e stecche da biliardo in serata nel quartiere San Pio a Bari. L’episodio è avvenuto vicino a una sala giochi, quando alcuni sconosciuti a bordo di un’auto sono scesi e hanno aggredito le vittime. Nessuna informazione su eventuali feriti o motivazioni dell’attacco. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Accaduto nel quartiere San Pio, secondo quanto descritto dal tgnorba. Nei pressi di una sala giochi, in una strada di quel quartiere di Bari, alcuni sono arrivati a bordo di un’auto, ne sono scesi poi hanno aggredito due avventori della sala giochi. Li hanno presi a bottigliate e picchiati con le stecche da biliardo, poi sono andati via. Uno dei due nel mirino degli aggressori è rimasto ferito. Indagine della polizia. L'articolo Bari: due uomini aggrediti con bottiglie e stecche da biliardo In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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