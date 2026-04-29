Stecche di Cuore a Pagani il biliardo sportivo diventa strumento di solidarietà per la Fondazione Domenico Caliendo
A Pagani si svolge un evento dedicato al biliardo sportivo, che coinvolge la comunità locale e sostiene una fondazione dedicata a importanti cause benefiche. Durante la manifestazione, i partecipanti utilizzano le stecche tradizionali, mantenendo inalterata una tradizione che dura da decenni. L’iniziativa unisce il piacere del gioco alla raccolta di fondi, sottolineando come lo sport possa essere anche uno strumento di solidarietà.
Tempo di lettura: 3 minuti C’è un gesto che, in sala biliardo, si ripete uguale a se stesso da decenni: la stecca impugnata con il polso fermo, l’inclinazione del corpo sopra il panno verde, il colpo asciutto che mette in moto la biglia. Dal 5 al 7 maggio, e poi nella finale del 10 maggio, a Pagani quel gesto assumerà un significato diverso. Ogni partita giocata nei locali di Via De Rosa 36 contribuirà a sostenere le attività della Fondazione Domenico Caliendo, attraverso un’iniziativa che porta un titolo immediatamente riconoscibile: “Stecche di Cuore”. Si tratta di un torneo di biliardo sportivo a carattere solidale, promosso dalla ASD Pagani 2000 con il patrocinio del Comitato Provinciale di Salerno di OPES e in collaborazione con la Fondazione Domenico Caliendo.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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