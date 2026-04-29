A Pagani Stecche di cuore biliardo sportivo a favore della fondazione Domenico Caliendo
A Pagani si svolge un torneo di biliardo per sostenere la fondazione Domenico Caliendo. In sala, i giocatori si preparano con gesti ormai consolidati: impugnano le stecche con fermezza, si posizionano sopra il tavolo con attenzione e colpiscono le palle con movimenti precisi. La manifestazione vede la partecipazione di appassionati che si confrontano in partite che durano da anni. L’evento unisce divertimento e solidarietà.
C’è un gesto che, in sala biliardo, si ripete uguale a se stesso da decenni: la stecca impugnata con il polso fermo, l’inclinazione del corpo sopra il panno verde, il colpo asciutto che mette in moto la biglia. Dal 5 al 7 maggio, e poi nella finale del 10 maggio, a Pagani quel gesto assumerà un.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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