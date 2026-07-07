Bari calcio chiesto il fallimento dopo la retrocessione in serie C Aggravato il dissesto della società biancorossa

La Procura di Bari ha richiesto la liquidazione giudiziale della società sportiva Bari, dopo la retrocessione in Serie C. La decisione è stata presa in seguito alla partita di ritorno dei playout contro il Sudtirol, terminata 0-0 il 22 maggio. La richiesta di fallimento evidenzia un aumento del dissesto finanziario della società biancorossa, già compromessa prima della retrocessione.

La Procura di Bari ha chiesto la liquidazione giudiziale della Ssc Bari, dopo la retrocessione della squadra di calcio in serie C, sancita il 22 maggio scorso con la partita di ritorno dei playout per la salvezza in casa del Sudtirol, finita 0 a 0. È quanto emerge nell’ambito dell’inchiesta per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali per cui sono indagati, a Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis. La richiesta - motivata dalla grave situazione di dissesto che emerge dai bilanci della società pugliese - è stata formulata, ai sensi dell’articolo 38 del codice della crisi d’impresa, dal procuratore Roberto Rossi e dagli aggiunti Ciro Angelillis e Stefano Milto De Nozza, che hanno coordinato l’indagine del nucleo Pef della guardia di finanza di Bari. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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