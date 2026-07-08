La Procura Figc chiede gli atti sull?inchiesta Bari | indagati De Laurentiis e il figlio Luigi

La Procura della Figc ha richiesto ai magistrati di Bari gli atti dell’inchiesta che coinvolge Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi. Il capo della Procura, Giuseppe Chinè, ha ufficialmente chiesto di visionare i documenti relativi alle indagini in corso. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici dell’istanza né sui contenuti dell’inchiesta. La richiesta è parte delle verifiche in corso sulla posizione dei due indagati.

Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto ai magistrati di Bari gli atti dell’inchiesta che coinvolge Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi. Secondo quanto riferito dall’Ansa, i due sono indagati per false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio 2024 del Bari, e per bancarotta fraudolenta nell’ambito della richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società, avanzata per il suo stato di insolvenza. Ieri sono state eseguite perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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