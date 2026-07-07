Bari calcio e l’eterno spettro del fallimento | da Matarrese a De Laurentiis il disastro dei patron

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla gestione del club da parte della famiglia proprietaria, che possiede anche il Napoli e Filmauro. L'indagine segue 15 anni di difficoltà finanziarie, con vari cambi di proprietà e una crisi continua. Il club ha accumulato debiti e ha subito più volte interventi di salvataggio. La situazione si aggrava con il rischio di fallimento, mentre gli investitori storici sono stati coinvolti in diverse vicende giudiziarie.

L’inchiesta della Procura di Bari sulla gestione della società da parte della famiglia proprietaria anche del Napoli e di Filmauro arriva dopo 15 anni di incubo, dal calcioscommesse ai libri in tribunale, passando per la gestione dell’ex arbitro Paparesta e poi di Giancaspro fino al fallimento e alla serie D da cui i De Laurentiis sono ripartiti nel 2018. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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