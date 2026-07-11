Bar al mercato chiuso da 4 mesi | inaccettabile

"Il bar di servizio al mercato San Decenzio è chiuso da quattro mesi. E’ inaccettabile". Valerio Tamburini (foto), coordinatore e ideatore dell’associazione di ambulanti, Agorà, sottolinea quella che reputa essere una grave mancanza. A fare la gara per ridare in concessione l’ex bar Ciclone è stata l’Aspes per conto di Pesaro Parcheggi, altra partecipata comunale. Al nuovo bando hanno partecipato due realtà, ma la commissione dovrà vagliare quale proposta si aggiudicherà la gestione del bene che si trova all’interno del parcheggio di San Decenzio e alle spalle ha un paio di campi da basket. Per conoscere l’esito della gara toccherà attendere la fine di luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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