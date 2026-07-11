bambina di 7 anni sottoposta a 6 cicli di chemio inutilmente la rabbia della madre per la diagnosi sbagliata

Una bambina britannica di 7 anni ha ricevuto sei cicli di chemioterapia a causa di una diagnosi sbagliata. Solo successivamente, un secondo parere di specialisti ha identificato la vera patologia genetica di cui soffre. La madre ha espresso rabbia per la diagnosi iniziale errata e le terapie invasive cui la bambina è stata sottoposta.

Una bambina britannica di 7 anni è stata sottoposta a terapie invasive, compresi sei cicli di chemioterapia, dopo una diagnosi rivelatasi errata. Solo un secondo parere specialistico ha permesso di individuare la reale patologia genetica di cui soffre. La madre ha denuncia il lungo percorso affrontato dalla figlia e ha parlato di come l’infanzia della piccola sia stata segnata da cure non necessarie. A 7 anni sottoposta a 6 cicli di chemio inutilmente La diagnosi su una malattia rara La seconda diagnosi e la distrofia muscolare La rabbia della madre: "Infanzia rovinata" A 7 anni sottoposta a 6 cicli di chemio inutilmente Una diagnosi sbagliata e anni di trattamenti che, secondo quanto emerso successivamente, non sarebbero stati necessari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Bambina sottoposta a 6 cicli di chemio per una diagnosi sbagliata

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