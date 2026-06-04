Rita Benini morta di cancro la madre che rifiutò la chemio per la figlia Eleonora Bottaro deceduta per leucemia a 18 anni

Da ilmessaggero.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è morta di cancro. La madre di una ragazza deceduta a 18 anni per leucemia linfoblastica acuta aveva rifiutato di sottoporre la figlia a chemioterapia e radioterapia. La giovane era deceduta il 29 agosto 2016. La madre ha poi perso la vita a causa dello stesso tumore. La vicenda riguarda il rifiuto di trattamenti medici e il successivo decesso di entrambe.

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La madre di Eleonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016 è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hamer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo “credo” fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di Conselve nel padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a due anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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