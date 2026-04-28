Padova le asportano un seno per un cancro ma la diagnosi era sbagliata | dopo 7 anni scopre scambio di provette

Una donna di 51 anni di Padova è stata sottoposta a un intervento di asportazione del seno nel 2018, dopo una diagnosi di tumore al seno. Tuttavia, dopo sette anni, è emerso che la diagnosi era errata e che c’era stato un errore nello scambio delle provette durante le analisi. La vicenda si è rivelata più complessa di quanto sembrasse, portando a nuove verifiche e approfondimenti sulla gestione dei campioni e delle diagnosi.

Una donna padovana di 51 anni è stata operata per un tumore al seno, ma la diagnosi, arrivata nel 2018, era sbagliata. Sette anni dopo ha scoperto di essere vittima di uno scambio di provette: i risultati degli esami erano quelli di un’altra paziente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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AGGIORNAMENTO Ore 09:57 28/04/2026 A13 BOLOGNA-PADOVA Allacciamento A13/A14 #allacciamentochiuso per incidente provenendo da Padova verso Autostrada Milano-Napoli x.com