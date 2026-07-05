Alfonso Signorini torna in pubblico e commenta lo scandalo che lo ha coinvolto, affermando di essere felice che non ci siano più persone sul suo carro. In un’intervista esclusiva, il conduttore si è detto soddisfatto di aver superato il momento difficile e ha parlato del suo stato d’animo. Signorini non ha fornito dettagli specifici sull’accaduto, ma ha sottolineato di aver deciso di riprendere la propria attività senza ulteriori polemiche.

Oggi Alfonso Signorini rompe il silenzio e, in un’intervista in esclusiva al Giornale a firma di Hoara Borselli, interviene per la prima volta sul cosiddetto « affaire Signorini », lo scandalo esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha portato alla luce i presunti rapporti dell’ex conduttore del Grande Fratello Vip con alcuni ex concorrenti del reality dopo la diffusione delle sue chat private. «Il mio primo pensiero è stato costruirmi una bolla», spiega. «Perché quando sei al centro di un clamore mostruoso, di una gogna mediatica che vuole annientarti, non devi capire come vivere, ma come sopravvivere». Una scelta che, ammette, non tutti riescono a fare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo lo scandalo, ecco il ritorno in pubblico di Alfonso Signorini: «Sono felice che non ci sia più nessuno sul mio carro»

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ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: parla ANTONIO MEDUGNO per la PRIMA VOLTA | JematriaDue

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