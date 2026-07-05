Sono felice che non ci sia più nessuno sul mio carro Signorini rompe il silenzio dopo lo scandalo | Non mi vergogno di nulla Ferito dai finti amici

Alfonso Signorini ha commentato per la prima volta dopo lo scandalo, affermando di essere felice che non ci siano più persone sul suo carro e di non provare vergogna. Ha dichiarato di essere stato ferito dai finti amici, sottolineando di aver evitato dichiarazioni pubbliche e interviste per mesi. Ora, però, ha deciso di parlare pubblicamente, senza entrare nei dettagli dell’accaduto.

Per mesi ha scelto il silenzio. Nessuna intervista, dichiarazione. Nessuna replica pubblica. Oggi Alfonso Signorini rompe il silenzio e, in un’intervista in eslusiva al Giornale a firma di Hoara Borselli, parla per la prima volta dell’« affaire Signorini », lo scandalo esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha portato alla luce i presunti rapporti dell’ex conduttore del Grande Fratello Vip con alcuni ex concorrenti del reality dopo la diffusione delle sue chat private. «Il mio primo pensiero è stato costruirmi una bolla», spiega. «Perché quando sei al centro di un clamore mostruoso, di una gogna mediatica che vuole annientarti, non devi capire come vivere, ma come sopravvivere». 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Amici.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WAX - Nessuno qui è chi dovrebbe essere (official video)

Notizie e thread social correlati

Pogba rompe il silenzio: «Ci sono stati momenti in cui ho detto basta, ma la famiglia e gli amici mi hanno aiutato»L’ex calciatore ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Ligue1+ del periodo difficile che ha attraversato negli ultimi anni.

Che fine ha fatto Alfonso Signorini? L’amico rompe il silenzio dopo la buferaDa qualche tempo, Alfonso Signorini non è più apparso pubblicamente, e questa assenza ha suscitato curiosità e domande.

Temi più discussi: NBA, Tim Hardaway non lascia il numero 10 a Miami neanche a suo figlio; Sabalenka va: Concentrazione e motivazione, imparo da Rafa; La vera destra sta con Meloni, dice (a Vannacci) Fabrizio Tatarella; Rita Pavone: Il mio Teddy Reno compie cent’anni, sono felice di aver lottato per lui.

LEC: sono rinfrancato, erano un po’ di gare che non sentivo l’auto e qui sono felice di questa P2. Mi sarebbe piaciuta la pole ma Kimi ha fatto un giro incredibile. Spero domani di giocare di strategia per ribaltare quella che per ora è una superiorità Mercedes. x.com

Sono così felice che non abbiamo preso Caliste. reddit

Signorini dopo lo scandalo: Felice che non ci sia più nessuno sul mio carro. Ferito dal silenzio di tanti amiciL’ex direttore di Chi ha raccontato al Giornale i mesi dopo la pubblicazione delle chat private: Mi sono isolato nella bolla. Il silenzio degli amici, la rivendicazione del privato, l’accusa di ... msn.com

A 70 anni mi sono resa conto che non ero mai stata felice, solo impegnata. Il fenomeno tapis roulant edonicoHo compiuto 70 anni e mi sono chiesta: quand'è stata l'ultima volta che sono stato veramente felice?. La domanda - comune a molti - se la è posta una lettrice del magazine Vegoutmag. Tutto è ... ilmessaggero.it