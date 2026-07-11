Balotelli | Inter Napoli e Roma per lo scudetto Io in A? Genoa ultima chance

L’attaccante ha indicato Inter, Napoli e Roma come le squadre favorite per lo scudetto. Ha anche commentato sulla propria carriera in Serie A, dichiarando che l’ultima esperienza con il Genoa rappresenta l’ultima possibilità di tornare a giocare nel massimo campionato. Ha affermato che la gestione del club durante quell’esperienza non è stata corretta, senza fornire ulteriori dettagli.

L'attaccante e le favorite per il prossimo scudetto, poi la riflessione sull'ultima esperienza in rossoblù: "La dirigenza sbagliò tutto". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Inter i Napoli se anihileaz reciproc iar Scudetto-ul înc se joac! [Extra Time Podcast ]

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