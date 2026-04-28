Dopo quarant'anni, l’Inter può tornare a festeggiare lo scudetto davanti ai propri tifosi a San Siro. L’ultima volta che la squadra ha vinto il titolo in casa risale al 1989, quando si concluse la stagione con la conquista del campionato davanti al pubblico di casa. Ora, a distanza di quattro decenni, la squadra ha la possibilità di laurearsi campione nel proprio stadio, con alcune partite ancora da giocare.

Un'attesa lunga quasi 40 anni. Non per la conquista di uno scudetto, considerando che quello manca solo da un paio d'anni, ma per festeggiare aritmeticamente la conquista del titolo a San Siro, davanti ai propri tifosi, sul campo di casa. Per certi versi può sembrare assurdo, ma l'ultima volta che l'Inter ha vinto matematicamente la vittoria del campionato in casa risale al 28 maggio del 1989, 37 anni fa, quando il 2-1 al Napoli (gol decisivo di Matthaus nel finale) decretava il 13° titolo dei nerazzurri. Nel mezzo, fino ad arrivare a oggi, si sono inseriti altri 7 scudetti, vinti però tutti lontani da casa. A seguito del 1989, l'attesa dell'Inter per tornare al vertice in Italia è stata lunga e.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La chance di vincere in casa, 40 anni dopo: l'Inter e lo scudetto che a San Siro manca dal 1989

SECONDOSANDRO SABATINI L'INTER VINCE LO SCUDETTO A PARMA! #football #soccer #inter #calcio

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