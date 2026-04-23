L’attore e tifoso del Milan ha rilasciato un’intervista esclusiva a MilanNews24, parlando della sua gioia per la vittoria contro l’Inter e delle aspettative per la stagione. Ha dichiarato di aver pensato che la squadra potesse lottare per lo scudetto dopo quel risultato. Durante l’intervista, sono stati toccati anche altri aspetti legati alla squadra e alle recenti prestazioni.

di Stefano Cori Abatantuono è stato intervistato in esclusiva a MilanNews24, l’attore noto tifoso rossonero ha citato anche l’Inter. Diego Abatantuono, attore e noto tifoso milanista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 nella quale ha parlato anche della lotta Scudetto. Queste le sue parole: MILAN IN CHAMPIONS? « Lo spero. Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto, anche se chiaramente sarebbe stato comunque molto difficile. Certo poi perdi con Lazio e Udinese. Spero quindi nella Champions anche perchè di base a parte Tare non vedo grosso acume nella nostra dirigenza. Speriamo che lui e Allegri rimangano ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Abatantuono: «Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto»

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