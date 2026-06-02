Il 2 giugno, un rappresentante della Croce Rossa ha affermato che la Repubblica è più forte quando nessuno viene lasciato indietro. Durante la cerimonia, ha sottolineato l’impegno quotidiano di donne e uomini che lavorano al servizio della comunità. La giornata si è conclusa con un messaggio di solidarietà e dedizione, evidenziando il ruolo di chi si dedica agli altri senza riserve.

“Oggi per noi è un’emozione fortissima essere qui. La festa della Repubblica appartiene anche alle donne e agli uomini che ogni giorno decidono di mettersi al servizio della comunità. La presenza della Croce Rossa italiana in questa parata del 2 giugno sta proprio a significare questo: siamo qui con i nostri corpi ausiliari, con le volontari, con i volontari, con una storia lunga oltre 160 anni proprio per ricordare che la Repubblica è più forte quando non lascia indietro nessuno”. Così Debora Diodati, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, a margine della parata del 2 giugno a Roma ai Fori imperiali. Questo articolo 2 giugno,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 giugno, CRI: "Repubblica più forte quando non lascia indietro nessuno"

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