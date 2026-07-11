Balotelli | Il calcio di oggi mi fa schifo e mi ha stancato Contro me accanimento eccessivo

Mario Balotelli ha dichiarato di essere stanco del calcio attuale, definendolo “una cosa che mi fa schifo”. Ha anche commentato di aver subito un eccessivo accanimento nei suoi confronti. Il calciatore si prepara a giocare all’estero e ha confermato di essere soddisfatto della sua scelta, aggiungendo che non ha intenzione di tornare in Italia.

Mario Balotelli si appresta ad affrontare la sua nuova stagione lontano dalla Serie A, occasione per ribadire il proprio punto di vista. Senza rimpianti: "Sto bene dove sto, non tornerò in Italia. Io non ho mai fatto male a nessuno e non rimpiango nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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