Antonio Zequila | Elena Santarelli a Belve? Ne ignoro l'esistenza Chi mi chiama Er Mutanda mi fa schifo

Antonio Zequila risponde a Fanpage.it dopo l'intervista di Elena Santarelli a Belve: "Non la conosco, ignoro la sua esistenza". L'attore, pur avendo inizialmente chiesto il diritto di replica sui social per poi cancellare il post, nega ogni interesse per la showgirl e attacca duramente il soprannome "Er Mutanda": "Sono uno snob inglese, quel termine mi fa schifo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antonio Zequila contro Elena Santarelli: «Mutanda bianca solo per persone importanti? Le consiglio un bravo oculista». Poi cancella il postAntonio Zequila replica alle frecciatine di Elena Santarelli. Attraverso alcuni post pubblicati su Instagram, l’attore avrebbe chiesto a Francesca Fagnani il diritto di replica, dopo ... leggo.it

Antonio Zequila: Elena Santarelli a Belve? Ne ignoro l’esistenza. Chi mi chiama Er Mutanda mi fa schifoAntonio Zequila risponde a Fanpage.it dopo l'intervista di Elena Santarelli a Belve: Non la conosco, ignoro la sua esistenza ... fanpage.it

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Antonio Zequila parla della sua amicizia con Matteo Salvini, conferma la notizia anticipata da Chi a Storie al Bivio di Monica Setta. x.com