GF Vip Lilli Manzini furiosa per gli insulti alla sorella Francesca | Guai a chi la tocca mi fa schifo

Una doppiatrice nota per la sua partecipazione a programmi televisivi ha pubblicato un messaggio sui social network, esprimendo rabbia e indignazione per gli insulti rivolti alla sorella durante la permanenza in una casa televisiva. Nonostante i rapporti complicati tra le due, l’intervento è arrivato a difendere la famiglia da commenti considerati offensivi. La dichiarazione si è concentrata sulla condanna di attacchi rivolti alla sorella e sulla richiesta di rispetto.

Nonostante i rapporti tesi, la doppiatrice Lilli Manzini interviene con uno sfogo social per difendere la sorella dagli attacchi ricevuti nella Casa del Grande Fratello. Nel mirino finisce soprattutto Marco Berry: "Caduta di stile allucinante".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Grande Fratello Vip, la sorella di Francesca Manzini contro Marco Berry: “Guai a chi la tocca”La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire e lo scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry non smette di far discutere. Lilli Manzini contro la sorella Francesca al GF Vip: “Sta recitando un ruolo che non le appartiene”Lilli Manzini attacca la sorella Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: “Recita un ruolo che non le appartiene, sta facendo una pessima figura”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giù le mani da Francesca: Lilli Manzini attacca dopo lo scontro al GF Vip; Grande Fratello VIP, Lilli Manzini furiosa per gli insulti contro la sorella Francesca: Guai a chi la tocca; Grande Fratello: la sorella di Francesca Manzini contro Marco Berry: Guai a chi la tocca; GF Vip, la sorella di Francesca Manzini sbotta sui social: Tutti se ne fregano, manca il rispetto!. GF Vip, Lilli Manzini furiosa per gli insulti alla sorella Francesca: Guai a chi la tocca, mi fa schifoNonostante i rapporti tesi, la doppiatrice Lilli Manzini interviene con uno sfogo social per difendere la sorella dagli attacchi ricevuti nella Casa del ... fanpage.it Grande Fratello VIP, Lilli Manzini furiosa per gli insulti contro la sorella Francesca: Guai a chi la toccaLilli Manzini rompe il silenzio e difende la sorella Francesca dopo gli insulti al GF Vip: parole durissime contro il programma e concorrenti. Cos'ha detto. libero.it «Guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. È mia sorella, e questo è tutto, proprio la cornice del tutto». Le parole di Lilli Manzini sono arrivate dritte come un pugno dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip. Stavolta la facebook