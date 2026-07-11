Mario Balotelli giocherà a Dubai con il fratello Enock. L’attaccante ha dichiarato che, a suo avviso, non ci sono calciatori più forti di lui in Italia, basandosi sulle sue qualità. Enock, 33 anni, ha recentemente segnato il gol decisivo per il Desenzano, squadra promossa in Serie C. Balotelli aveva espresso il desiderio di condividere il campo con il fratello prima di terminare la carriera.

Mario Balotelli aveva un ultimo sogno da realizzare entro la fine della propria carriera: giocare con il fratello Enock Barwuah (33 anni, a differenza di Mario era rimasto con i genitori così come le sorelle Abigail e Angel) che lo scorso maggio ha segnato il gol decisivo per il Desenzano, neopromosso in Serie C. Ora questo sogno, che sembrava già potersi concretizzare qualche mese fa in provincia a Carpenedolo (Eccellenza), si realizzerà all’Al Ittifaq, il club di Dubai nel quale Mario milita dallo scorso gennaio: la salvezza nella seconda serie, vinta da Andrea Pirlo in panchina con il suo United Fc, è arrivata all’ultimo turno e Mario, che qui ha trovato anche l’amore (è ufficialmente fidanzato con Angelica Moccia), ha messo la sua firma con sei gol. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Brescia.corriere.it - Balotelli a Dubai giocherà con il fratello Enock: «Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Balotelli negli Emirati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Enock a Dubai ritrova il fratello Mario Balotelli: "Un sogno fin da quando eravamo piccoli"

Balotelli: «Di giocatori con le qualità che ho io oggi non ne vedo. Chivu è rimasto anche giocatore»Balotelli ha affermato di non vedere attualmente giocatori con le sue qualità, aggiungendo che Chivu è ancora in campo come giocatore.

Temi più discussi: Mario Balotelli giocherà insieme al fratello Enock: ora è ufficiale; Prima volta nella stessa squadra per Balotelli e il fratello Enock; Douglas Costa riparte da Dubai: l'ex Juve ha firmato per Al-Ittifaq. Giocherà con Balotelli. Le cifre dell'affare; Ufficiale, Douglas Costa riparte da Dubai: firma con l'Al-Ittifaq per l'ex Juve.

Balotelli a Dubai giocherà con il fratello Enock: Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in ItaliaAnche Barwuah all'Al Ittifaq, seconda serie del campionato emiratino. E Mario, a Mediaset, dichiara: Il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità: ci sono molti calciatori forti ma ... brescia.corriere.it

Ora è anche ufficiale: #DouglasCosta, terminata l'esperienza con il #ChievoVerona, ripartirà da Dubai L'ex #Juve ha firmato un contratto biennale con l'All-Ittifaq Giocherà con #Balotelli #juventusnews24 x.com

I fratelli Balotelli giocheranno insieme: Enock raggiunge Mario a DubaiUfficiale l'arrivo all'Al Ittifaq di Barwuah, reduce da una lunga esperienza nelle serie minori, sopratutto in squadre bresciane. L’accoglienza scherzosa dell’ex Inter, Milan e City: Finora nella ste ... msn.com