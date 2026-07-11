Balotelli | Di giocatori con le qualità che ho io oggi non ne vedo Chivu è rimasto anche giocatore

Balotelli ha affermato di non vedere attualmente giocatori con le sue qualità, aggiungendo che Chivu è ancora in campo come giocatore. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset, suscitando discussioni con le sue dichiarazioni.

di Stefano Cori Balotelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, come al solito SuperMario ha deciso di far discutere con le sue parole. Mario Balotelli, ex attaccante di Milan e Inter tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset e come al solito non ha fatto 0-0! Le sue parole faranno discutere. IL SOLITO MARIO «Di giocatori con le qualità che ho io oggi non ne vedo». TANTI ITALIANI IN PREMIER «Per come è il calcio oggi sì, per quello che mi augurerei no. Spero si torni a come era 15, 20, 30 anni fa, quando il calcio italiano era tra i top al Mondo». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER L’ULTIMO GOL AI MONDIALI «Non c’è da essere orgogliosi perché è di tanti anni fa». 🔗 Leggi su Internews24.com

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Balotelli OPENS UP to Ocho on the Racism He Faced in Serie A

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Mario #Balotelli a SportMediaset: Di giocatori con le qualità che ho io non ne vedo oggi in Italia. Poi certo il calcio è cambiato: ora c’è più corsa e fisicità, un po’ meno tecnica. Per il calcio di oggi vanno meglio altri giocatori di me… x.com

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