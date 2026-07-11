Bahamas aereo precipita nel giorno dell’Indipendenza | 10 vittime
Un aereo è precipitato a North Andros durante le celebrazioni per il 53° anniversario dell’indipendenza delle Bahamas, causando la morte di dieci persone. La compagnia aerea ha sospeso temporaneamente i voli mentre continuano le operazioni di soccorso e le indagini. Non sono state fornite altre informazioni sui passeggeri o sulle cause dell’incidente. La tragedia si è verificata nel giorno di festeggiamenti nazionali.
La tragedia a North Andros durante le celebrazioni per il 53° anniversario dell’indipendenza. Sospesi i voli della compagnia mentre proseguono le indagini sulle cause dello schianto Le celebrazioni per il 53° anniversario dell’indipendenza delle Bahamas si sono trasformate in una giornata di profondo dolore dopo il tragico incidente aereo costato la vita a 10 persone. Un velivolo di piccole dimensioni, un Cessna 402 immatricolato nel Paese, è precipitato nei pressi di North Andros, nelle acque situate a ovest di Nassau, la capitale dell’arcipelago. Come riportato anche da La Repubblica, a bordo si trovavano 9 passeggeri e il pilota, tutti deceduti a seguito dello schianto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Aereo precipita alle Bahams: dieci vittimeUn aereo di piccole dimensioni è precipitato alle Bahamas, provocando la morte di nove passeggeri e del pilota.
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Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas e il bilancio è diventato ancora più drammatico nel giro di poche ore. C’era una certezza iniziale, poi le verifiche hanno cambiato tutto mentre le autorità hanno fermato i voli della compagnia. Tutti i dettagli nell’artic facebook
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