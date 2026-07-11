Incidente alle Bahamas precipita un aereo | ci sono morti

Un aereo è precipitato a North Andros, alle Bahamas, causando diverse vittime. L’incidente è avvenuto a ovest di Nassau, capitale dell’arcipelago. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare tutti i passeggeri. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle identità delle persone coinvolte.

Diverse persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo alle Bahamas: l'incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Avión se desploma en Bahamas; hay 6 fallecidos

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