Incidente alle Bahamas precipita un aereo | ci sono morti

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aereo è precipitato a North Andros, alle Bahamas, causando diverse vittime. L’incidente è avvenuto a ovest di Nassau, capitale dell’arcipelago. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare tutti i passeggeri. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle identità delle persone coinvolte.

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Diverse persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo alle Bahamas: l'incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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