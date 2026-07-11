Aereo precipita alle Bahams | dieci vittime

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato alle Bahamas, provocando la morte di nove passeggeri e del pilota. Il velivolo apparteneva alla compagnia Flamingo Air, che ha sospeso temporaneamente tutti i voli. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sopravvissuti o sulle circostanze del volo. La tragedia ha portato alla sospensione immediata delle operazioni della compagnia aerea coinvolta.

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone, 9 passeggeri e il pilota. Il governo ha sospeso temporaneamente i voli della compagnia Flamingo Air che operava il volo. L'incidente è avvenuto a North Andros, località situata nelle acque appena a ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago. Il Primo Ministro delle Bahamas, Philip Brave Davis, aveva inizialmente dichiarato che una persona era sopravvissuta, ma in seguito ha confermato che la vittima è deceduta. Le identità dei passeggeri a bordo non sono state rese note. "Ci riuniamo avvolti da un profondo dolore", ha affermato, ricordando che la popolazione stava celebrando il 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Avión se desploma en Bahamas; hay 6 fallecidos

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