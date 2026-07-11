La donna arrestata per aver ucciso diverse persone mentre lavorava come badante ha sorriso durante un incontro in carcere con i genitori dopo tre mesi di detenzione. Mentre si trovava con loro, ha commentato con tono ironico che molte delle salme degli anziani assistiti erano state cremated, aggiungendo che “hanno solo un corpo, gli altri sono cenere”. La scena è stata registrata nelle intercettazioni.

Rideva la badante killer Paola Pettinà quando, dopo tre mesi di carcere, aveva rivisto per la prima volta i suoi genitori. E lo faceva mentre commentava il fatto che gran parte delle salme degli anziani morti mentre lei li assisteva erano state cremate. «Hanno solo un corpo», aveva detto riferendosi all’unico a disposizione per gli accertamenti medico-legali. Poi aveva aggiunto: «Costa 30.000 euro, non penseranno mica che li paghi io», parlando delle spese dell’autopsia. È uno dei passaggi delle intercettazioni ambientali registrate nel carcere di Montorio (Verona) dove è rinchiusa da ormai un anno e mezzo la quarantasettenne di Sandrigo... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Badante killer, Paola Pettinà ride mentre è intercettata in carcere: «Hanno solo un corpo, gli altri sono cenere»

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