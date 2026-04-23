Torna LOL | Chi ride è fuori | chi teme chi tra Francesco Mandelli Paola Minaccioni e gli altri

(askanews) – LOL: Chi ride è fuori torna con la sesta stagione su Prime Video: dal 23 aprile si potranno vedere i primi 5 episodi e il 30 aprile, con l’ultimo, si scoprirà chi è il comico vincitore di quest’anno. Arbitri e conduttori di quest’edizione saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, che controlleranno chi tra Carlo Amleto, Barbara Foria, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni e Valentina Barbieri riderà per primo. E proprio questi ultimi tre concorrenti raccontano così la loro avventura: «Mi facevano molto più paura persone che empaticamente, all’istante, mi mettono di buonumore e mi fanno ridere, tipo Giovanni Esposito e Sergio Friscia, io li temevo perché appena li vedi è così, no? – ha detto Minaccioni – E ho scoperto che pure lui era pericolosissimo.🔗 Leggi su Amica.it

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