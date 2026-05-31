Un uomo ha ucciso il suocero a colpi di pietra. Dopo l'aggressione, è stato arrestato e si trova in cella. È passato dall'ospedale di Udine a quello di Pordenone, poi in carcere, in poche ore. La versione fornita dall'aggressore è che si è difeso durante l'episodio. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate. La polizia sta indagando sui fatti e sul movente.

PORCIA (PORDENONE) - Dalla terapia intensiva dell’ospedale di Udine a quello di Pordenone, fino al carcere in poche ore. È stata una lunga notte di indagini quella che ha portato al fermo di Fabrizio Barberini, 50 anni originario di Aprilia (Latina) residente a Porcia (Pordenone). È accusato di avere ucciso Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, il padre della sua ex compagna intervenuto per difendere la figlia che era stata colpita da una bottigliata nella villa di via Zuccolo a Porcia venerdì pomeriggio. Ieri mattina sono scattate le manette ed è finito in cella a Pordenone: l’accusa è di omicidio volontario. È stato il lavoro ininterrotto degli investigatori della squadra Mobile di Pordenone, con la dirigente Giusy Valenti, coordinati dal sostituto procuratore Federica Urban a permettere di chiudere il cerchio in poche ore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fabrizio Barberini uccide a colpi di pietra il suocero, il killer in carcere: «Mi sono solo difeso»

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