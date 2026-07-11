Aversa bar senza autorizzazioni nel giardino pubblico | scatta la chiusura dopo le proteste dei residenti
Le forze dell'ordine hanno chiuso un bar nel centro di Aversa perché operava senza le autorizzazioni necessarie. L’attività si trovava nel giardino pubblico e la chiusura è avvenuta dopo le proteste dei residenti.
Blitz delle forze dell'ordine nel centro di Aversa, dove un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata trovata priva delle necessarie autorizzazioni. Il controllo è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Polizia Locale e con il supporto del Servizio Veterinario dell'Asl, al termine di numerose segnalazioni da parte dei residenti. L'intervento è scattato in un noto giardino pubblico della città, dove i cittadini avevano denunciato ripetuti episodi di musica ad alto volume protratta fino a tarda sera. Al momento dell'ispezione, gli operatori hanno trovato decine di clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibi e bevande, mentre l'attività era regolarmente aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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