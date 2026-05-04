Rosa dei Venti Ancisi LpRa | Dopo quattro anni residenti ancora senza alberi né un giardino

Il centro residenziale per anziani “La Rosa dei Venti”, aperto ufficialmente nel 2022, si trova ancora senza aree verdi e alberi, nonostante le promesse fatte di piantare gli alberi entro la fine del 2024. Dopo quattro anni di permanenza, i residenti e i rappresentanti segnalano l’assenza di spazi esterni attrezzati. La questione è stata portata all’attenzione di un rappresentante locale, che ha espresso preoccupazioni sulla mancata realizzazione delle aree verdi.

Inaugurato ufficialmente nel 2022, il centro residenziale per anziani “La Rosa dei Venti” oggi rimarrebbe senza spazi verdi e senza la piantumazione degli alberi già promessa per la fine del 2024. Questo è quanto sostiene il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, sollecitando ancora una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Borgo San Rocco, traffico e vie strette. Ancisi (LpRa): "Dopo quattro anni lo studio del Comune resta nel cassetto"Nel 2022 fu depositata una petizione, sostenuta da Lista per Ravenna e sottoscritta da 379 cittadini, volta a chiedere all’amministrazione comunale,... Commissariamento del Conservatorio, Ancisi (LpRa): "Reati contro la pubblica amministrazione?"Il consigliere di Lista per Ravenna si rivolge alla Procura chiedendo se vi siano "elementi per ipotizzare la consistenza di eventuali reati contro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rosa dei Venti, Ancisi attacca: Da quattro anni niente alberi né giardino per i pazienti; 30 anni per l’Area di Riequilibrio alla Villa Romana di Russi; Miccoli: Da Schlein solo propaganda. Faenza non ha bisogno di passerelle, ma di opere. Rosa dei Venti, Ancisi attacca: Da quattro anni niente alberi né giardino per i pazientiPazienti senza alberi e senza giardino da quattro anni. È dura la presa di posizione di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che torna a denunciare la situazione del Centro Residenziale p ... ravennawebtv.it Alla Rosa dei Venti arrivano i primi ospitiSono arrivati i primi ospiti che risiederanno alla Rosa dei Venti, residenza per anziani non autosufficienti realizzata da Solco Ravenna e Il Cerchio in via Lago di Albano a Borgo Montone. Si ... ilrestodelcarlino.it Diamo i voti alla rosa nerazzura campione d'Italia - facebook.com facebook Castelló se vuelca con la Festa de la Rosa ensalzando la figura de la 'castellonera' x.com