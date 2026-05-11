Troppi criminali tra i clienti e droga nel bar a Torino Parella scatta la chiusura per dieci giorni

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Torino ha deciso di sospendere per dieci giorni la licenza del bar King's Coffee, situato all’incrocio tra via Lessona e via Borgosesia. La chiusura è stata adottata dopo che sono stati riscontrati frequenti episodi di presenza di criminali tra i clienti e di consumo di droga all’interno del locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il questore di Torino Massimo Gambino ha sospeso per dieci giorni la licenza del bar King's Coffee, situato all'incrocio tra via Lessona e via Borgosesia. Il provvedimento, che prevede l'immediata chiusura dell'attività a partire da oggi, lunedì 11 maggio 2026, è stato adottato ai sensi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Torino: bar chiuso 15 giorni per droga e criminaliIl bar ristorante Andalusia, situato in corso Brescia a Torino, sarà chiuso per quindici giorni su ordine del questore Massimo Gambino.

Bar frequentato da persone con precedenti penali: scatta la chiusura per dieci giorniI carabinieri della stazione di Bronte hanno eseguito un provvedimento di sospensione di 10 giorni nei confronti di un bar del centro cittadino,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web