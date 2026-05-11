Troppi criminali tra i clienti e droga nel bar a Torino Parella scatta la chiusura per dieci giorni
Il questore di Torino ha deciso di sospendere per dieci giorni la licenza del bar King's Coffee, situato all’incrocio tra via Lessona e via Borgosesia. La chiusura è stata adottata dopo che sono stati riscontrati frequenti episodi di presenza di criminali tra i clienti e di consumo di droga all’interno del locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
Il questore di Torino Massimo Gambino ha sospeso per dieci giorni la licenza del bar King's Coffee, situato all'incrocio tra via Lessona e via Borgosesia. Il provvedimento, che prevede l'immediata chiusura dell'attività a partire da oggi, lunedì 11 maggio 2026, è stato adottato ai sensi.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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