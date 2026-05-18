Autovelox in autostrada ecco dove saranno piazzati i controlli della velocità fino al 24 maggio

La Polizia Stradale ha annunciato i punti in autostrada dove saranno installati gli autovelox fino al 24 maggio. L’obiettivo è controllare la velocità dei veicoli lungo le principali direttrici della Sicilia orientale. Questa attività si inserisce nelle operazioni di prevenzione degli incidenti legati agli eccessi di velocità. Le postazioni saranno segnalate e si concentreranno su tratti considerati a rischio, con controlli che coinvolgeranno diversi veicoli in transito.

Prosegue l’attività di prevenzione della Polizia Stradale contro gli eccessi di velocità lungo le principali direttrici autostradali della Sicilia orientale. La Sezione di Messina del Compartimento “Sicilia Orientale” ha reso noto il calendario dei controlli che saranno attivi da lunedì 18 a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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