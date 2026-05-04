Autovelox in Lombardia ecco dove saranno i controlli della velocità questa settimana

In Lombardia, questa settimana sono previsti controlli della velocità tramite autovelox in varie zone. La settimana si apre con diverse postazioni designate in arterie principali e strade regionali, dove saranno effettuati rilevamenti per verificare il rispetto dei limiti di velocità. Le autorità hanno comunicato i punti di controllo attraverso avvisi pubblici, invitando gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti durante i viaggi. La presenza degli strumenti di rilevamento è stata confermata anche per i prossimi giorni.

Milano, 4 maggio 2026 – Dopo due weekend di fuoco si annuncia il ritorno alla normalità sulla rete viaria lombarda ma non per questo non ci saranno i consueti controlli della velocità su strade e autostrade per la Polizia di Stato ma anche dei carabinieri ai quali si aggiungono quelli della Polizia Locale e i tutor in autostrada. E tra i comportamenti al volante tra i più sanzionati ci sarà il mancato rispetto dei limiti di velocità con autovelox mobili e fissi pronti a fotografarci mentre schiacciamo troppo il pedale sull’acceleratore. Non dovete dimenticare che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la vostra e altrui...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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