È stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che modifica le regole sull’omologazione degli autovelox. Le nuove norme riguardano le procedure di certificazione e le verifiche degli apparecchi utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli. Nessuna modifica è stata annunciata sui limiti di velocità o sulle sanzioni. Le disposizioni entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Cambiano le regole per gli autovelox: è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sugli apparecchi che misurano la velocità dei veicoli. Il provvedimento, come da titolo, definisce la “ disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada”. Comandante Altamura: “Da mezzanotte il 30% non potrà più essere usato”. “A partire da mezzanotte, il 30% degli autovelox non potrà più essere utilizzato, ma questo non vuol dire un ‘liberi tutti’ per correre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Autovelox, in vigore le nuove regole sull’omologazione: ecco le novità

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