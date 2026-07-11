Autostrade per l’Italia Campioni di sicurezza rispettando le regole

Autostrade per l’Italia, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, ha avviato una campagna di sensibilizzazione intitolata ’La sicurezza ci rende tutti i campioni’. La campagna mira a promuovere la guida responsabile e la prevenzione degli incidenti sulle autostrade italiane.

Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione ’La sicurezza ci rende tutti i campioni’, dedicata alla promozione della guida responsabile e della prevenzione. A prestare il volto a questo importante messaggio sono due testimonial d’eccezione dello sport italiano: la campionessa paralimpica di atletica leggera Ambra Sabatini, oro nei 100 metri piani a Tokyo, e la campionessa olimpica di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida (sopra in foto), plurimedagliata sul ghiaccio e a rotelle. Disciplina, costanza, concentrazione e rispetto dei limiti sono i principi fondamentali per raggiungere il traguardo nello sport così come per garantire la sicurezza collettiva e tutelare la vita umana a bordo di un veicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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