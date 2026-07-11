Autostazione via ai lavori Nuovo look e più servizi
L’autostazione di Bologna sta subendo lavori di ristrutturazione da circa 6,8 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e i servizi. Il progetto prevede la trasformazione dell’area di Piazza XX Settembre in un’ infrastruttura più moderna, accessibile e collegata alla futura rete tramviaria. I lavori sono in corso e coinvolgono l’ampliamento degli spazi e l’installazione di nuove strutture per i passeggeri. La riqualificazione è in fase avanzata.
L’ Autostazione di Bologna si prepara a cambiare volto. È in pieno svolgimento il maxipiano di riqualificazione da quasi 6,8 milioni di euro volto a trasformare lo storico snodo di Piazza XX Settembre in un’ infrastruttura moderna, accessibile e integrata con la futura rete tramviaria. L’intervento avanzano secondo il cronoprogramma di 776 giorni, con una conclusione complessiva stimata per il luglio 2027. L’esigenza di rinnovamento è dettata da numeri imponenti. L’Autostazione accoglie ogni anno circa 8 milioni di passeggeri e gestisce flussi cruciali per il territorio: 141.376 collegamenti regionali, 98.397 nazionali, 26.405 internazionali e 7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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