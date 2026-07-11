Autostazione via ai lavori Nuovo look e più servizi

Notizia in breve

L’autostazione di Bologna sta subendo lavori di ristrutturazione da circa 6,8 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e i servizi. Il progetto prevede la trasformazione dell’area di Piazza XX Settembre in un’ infrastruttura più moderna, accessibile e collegata alla futura rete tramviaria. I lavori sono in corso e coinvolgono l’ampliamento degli spazi e l’installazione di nuove strutture per i passeggeri. La riqualificazione è in fase avanzata.