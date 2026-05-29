L’autostazione verrà rinnovata con l’aggiunta di più parcheggi, con lavori previsti fino a luglio 2027. L’intervento mira a creare un’infrastruttura moderna, accessibile e integrata con il sistema di mobilità urbana. La trasformazione riguarda uno dei principali punti d’accesso cittadini, con un nuovo design e maggiori spazi di sosta. I lavori sono in corso e si concluderanno tra circa due anni.

"Un’autostazione nuova, per trasformare uno dei principali punti d’accesso cittadini in un’infrastruttura moderna, accessibile e integrata con il sistema della mobilità urbana ". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore davanti all’ingresso in piazza XX Settembre del terminal bus bolognese, durante il giro dei cantieri in corso nell’edificio. Tra le novità: spazi al piano terra, l’ampliamento del parcheggio sotterraneo con 35 nuovi posti auto, e la realizzazione del collegamento tra piano terra, garage e primo piano, in funzione entro questa estate. I lavori, aggiunge Lepore, toccano anche il secondo piano: "Un’area di oltre 2.800 metri quadrati che verrà consegnata al grezzo e sarà dedicata temporaneamente a usi innovativi, arte e cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling Autostazione. In arrivo più parcheggi: "Fine lavori a luglio 2027"

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