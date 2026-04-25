Più servizi e accoglienza lavori al via all’ufficio postale

L’ufficio postale di Premilcuore in via Mazzini 2 sarà soggetto a lavori di ammodernamento, promossi da Poste Italiane. L’intervento mira a offrire più servizi e migliorare l’accoglienza dei clienti. I lavori fanno parte del Progetto Polis, che prevede interventi di aggiornamento degli spazi e delle strutture. La riqualificazione è prevista in tempi prossimi.

Poste Italiane comunica che l’ ufficio postale di Premilcuore, situato in via Mazzini 2, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza, grazie al Progetto Polis. Nella rinnovata sede postale saranno attivi i principali servizi digitali della pubblica amministrazione, con un miglioramento anche del confort ambientale. "L’obiettivo del progetto Polis – spiega l’Agenzia in un comunicato – è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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