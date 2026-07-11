Nella notte, un autoarticolato è precipitato da un cavalcavia sulla Strada Statale 7, nei pressi di Matera. L’autista, di 50 anni e residente a Crispiano, è stato trovato senza vita. Il mezzo pesante si è schiantato al suolo dopo aver perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare per l’autista. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Tarantini Time Quotidiano Tragico incidente stradale nella notte lungo la Strada Statale 7, nei pressi di Matera. Un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano, in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.50 all’altezza del chilometro 570, in corrispondenza dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, l’autoarticolato è uscito dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Matera, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Autoarticolato precipita da un cavalcavia sulla Statale 7: muore autista di Crispiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIM'ORA TIR CADE DAL CAVALCAVIA DELLA SUPERSTRADA DEI LIRI: MORTO SUL COLPO L'AUTISTA - ABRUZZO

Notizie e thread social correlati

Incidente Matera: camion cade da cavalcavia sulla statale 7, un mortoNella notte sulla statale 7, un camion è precipitato da un cavalcavia vicino allo svincolo Matera Centro.

Matera, tir sfonda le barriere del cavalcavia e precipita nel vuoto: muore autotrasportatore 50enneUn camion ha sfondato le barriere di un cavalcavia sulla Strada Statale 7, vicino a Matera, e si è schiantato al suolo.

Temi più discussi: Camion precipita da un cavalcavia, a Matera morto un uomo di 50 anni; Matera, camion precipita dal cavalcavia: muore un 50enne di Crispiano; Matera, autoarticolato precipita da un cavalcavia sulla SS 7: muore un autotrasportatore di 50 anni; Bari, incidente in via Rosalba: morto motociclista di 19 anni.

Camion precipita da un cavalcavia, a Matera morto un uomo di 50 anni. L'incidente lungo la strada statale 7, nei pressi dell'ingresso nella città dei Sassi #ANSA x.com

Camion esce fuori strada e precipita da un cavalcavia, morto l'autista: inutili i soccorsiUn autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un cavalcavia. I Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti per ... msn.com

Matera, incidente sulla SS7; autoarticolato precipita da cavalcavia, morto 50enne di TarantoIncidente a Matera dove un autoarticolato è precipitato da un cavalcavia sulla SS 7: morto l'autista 50enne, rilievi in corso. quotidianodelsud.it